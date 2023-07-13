قصر ثقافة طنطا يرصد 6 أخطاء شائعة في تربية الأطفال

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، محاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا، صباح أمس الأربعاء، تحت عنوان "أسس التربية الحديثة للأطفال"، قدمت عددا من النصائح الهامة حول أهم القواعد العلمية في تربية وتنشئة الأطفال، وحذرت من وقوع الأبوين في بعض الأخطاء الشائعة خلال تعاملهم مع أبنائهم.

في هذا السياق، قالت الدكتورة دعاء مجاور، مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة طنطا، إن هناك العديد من الأخطاء يقع فيها الأبوان خلال تربيتهم لأطفالهم، منها: عدم التوازن بين الصرامة واللين، وعدم اتفاق الأبوين على أسلوب واحد للتربية، وقلة الاهتمام الكافي بمشاعر الطفل أو تجاهله مما يؤثر على ثقة الطفل بنفسه، وأيضا القيام ببعض التصرفات الخاطئة أمام الطفل، والتركيز على السلبيات التي يفعلها وتجاهل الإيجابيات، وعمل المقارنات بينه وبين مع أقرانه من الأطفال، والانشغال بالعمل أو وسائل التواصل الاجتماعي عن مراعاة الطفل والاهتمام به.

هذا وقد قدمت مدرس الصحة النفسية العديد من النصائح للأبوين من أجل المساعدة في تربية أطفالهم على أسس علمية سليمة، حيث أوضحت أن إظهار الحب للطفل والاهتمام بتفاصيله هي أول درجات التربية الصحيحة، وأضافت أن على الأبوين تخصيص بعض من الوقت للعب مع أطفالهم وقراءة القصص المناسبة لأعمارهم وتشجيعهم على قضاء معظم أوقاتهم وسط أفراد الأسرة، وتقديم الدعم النفسي للطفل، وخاصة في حالة فشله في أي تصرف مع الحرص على متابعة تصرفاتهم وتشجيعهم على ممارسة الألعاب أو التعرف على مجالات الأدب والفنون.