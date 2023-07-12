سوريا ومنظمة اليونيسيف تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة

بحث وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في سوريا ياسوماسا كيمورا والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي، ودعم احتياجات الأطفال من لقاحات وبرامج التغذية.

وأكد الوزير الغباش خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أهمية التعاون مع المنظمة، منوهًا بما قدمته من دعم للقطاع الصحي لمواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية، وانتشار فيروس كورونا وكارثة الزلزال.

وأوضح الغباش أهمية التنسيق مع المنظمة فيما يخص أولويات القطاع الصحي للمرحلة القادمة، وضرورة تكثيف الجهود حول ذلك في ظل الحصار المفروض على الشعب السوري، لافتًا إلى سعي وحرص الوزارة على تقديم الخدمات الصحية في مختلف المناطق، وخاصة برنامج اللقاحات.

من جانبه اشار كيمورا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لجهة الدعم والتسهيلات لعمل المنظمة وتنفيذ برامجها، مبينًا أن المنظمة ملتزمة ببرنامج التعافي المبكر في سوريا في مختلف المجالات ومنها الصحة، إلى جانب استعدادها الدائم لتقديم الدعم والتعاون لتقديم كل ما يطور الخدمات الصحية.