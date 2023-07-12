بالفيديو.. نيفين عبيد: نقص التمويل سبب عدم تنفيذ استراتيجية مصر للسكان منذ 2015

قالت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن هناك دراسة لمنظمة الصحة العالمية تؤكد أن المرأة المصرية تهجر وسائل تنظيم الأسرة في أول سنة من استخدامها، مشيرة إلى أن ذلك قد يرجع لتعب السيدة من الوسيلة أو عدم قدرتها على تحديد الوسيلة الأنسب لها.

وأضافت "نيفين"، في حوارها لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن تنظيم الأسرة ليست مهمة المرأة فقط، ودور الرجل في تنظيم الأسرة مفقود، موضحة أنه في بعض المراحل التي يكون لدى السيدة تعثر في استخدام وسيلة تنظيم الأسرة، ولذلك على الرجل أن يتحمل مسئولية تنظيم الأسرة.

وتابعت: “أن ثقافة إنجاب ولد وأن العيل ييجي برزقه مرتبط بالفقر؛ لكونه يرى أن الأطفال رأس مال يعملوا للحصول على أموال بديلة عن افتقاده للأمان الاجتماعي الذي يوفره اختفاء التأمينات والمعاشات وتحسن أوضاع الصحة في المجتمع”، مؤكدة أنه لا بد من إعادة النظر في أولويات إنفاق الدولة وأن تسترد الموازنة عافيتها، والعمل على حوكمة أفضل لملف السكان.

وأردفت مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، أن مصر لديها خطة استراتيجية للسكان منذ 2015-2030 ولم تنفذ حتى الآن بسبب التمويل، مؤكدة ضرورة توفير موارد لتنفيذ الخطة، مع العمل على قضايا الزواج المبكر وعمالة الطفل، منوهة بأن ضبط القضية السكانية بحاجة لحزمة من التشريعات.