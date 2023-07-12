ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: غدا بداية أول موجة حارة في صيف 2023

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 12 يوليو  إلى الأثنين 17 يوليو 2023، حيث يسود طقـس معتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر، حار رطب نهـارا على القـاهـرة الكبـرى والوجه البحـرى والسواحل الشمـالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معـتـدل الحـرارة رطب لـيـلا علي كافة الأنحاء. 

واوضحت الارصاد انه يشهد اليوم الاربعاء 12 يوليو ، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

واشارت الارصاد الي انه اعتبارا من الخميس 13 يوليو سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحـرارة نهارا معتدل ليلا. 

ويشهد الخميس 13 يوليو والجمعة 14 يوليو 2023، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ونوهت الارصاد الى انه من السبت 15 يوليو إلى الأثنين 17 يوليو 2023،  ستنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

الارصاد حالة الطقس اليوم