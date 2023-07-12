إنشاء كوبري مُشاة على محور الفريق العصار بنطاق حي شرق شبرا

عقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً تنسيقياً مع الأجهزة التنفيذية للبدء بإنشاء كباري مُشاة بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتيسيراً لهم وعبورهم بطريقة آمنة.

وأوضح محافظ القليوبية، أهمية كباري المُشاة في توفير عبور آمن للمواطنين خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ في الإعتبار دراسة ترحيل كوبري المُشاة المُنشأ بالفعل حالياً الكائن بنزلة كوبري مسطرد بحوالي 200 متر لخدمة عدد مناطق أكثر من الحالية، مع تحويل السلالم الخرسانية إلى مصاعد كهربائية تيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع مقترحات أماكن إنشاء كوبري جديد للمُشاة حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين، مؤكدا خلال الاجتماع على ضرورة اختيار أفضل المواقع المناسبة من حيث الكثافة السكانية لتسهيل عبور المواطنين.

كما ناقش الإجتماع مُقترحات المفاضلة بين إنشاء سلم كهربائي أو مصعد للكوبري لتتناسب مع كثافة المُشاة ومدى إستيعاب عدد أكبر للمواطنين وجاري استكمال الدراسات بالتنسيق مع كلية هندسة شبرا للوصول إلى أفضل الحلول لخدمة أبناء شبرا الخيمة.

ووجه محافظ القليوبية بسرعة البدء بعمل دراسة كاملة وشاملة لبدء تنفيذ ترحيل وتأهيل كوبري المُشاة المُقام حالياً بنزلة كوبري مسطرد وإنشاء كوبري مُشاة جديد بمنطقة الإدارة التعليمية، مع عمل دراسة على أرض الواقع من حيث كثافة المُشاة في أوقات اليوم المختلفة وأيام الأسبوع، لاختيار المُقترح الأمثل الذي يخدم المواطنين بشكل آمن.