حبس عاطل لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بمنطقة البدرشين، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف تؤكد قيام عاطل بالاتجار في الأسلحة النارية الغير المرخصة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه، وعلي الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت قوة أمنية من القبض علي المتهم، وبحوزته 4 أسلحة نارية خرطوش، اعترف بالإتجار بها، كما أرشد عن مصدر الحصول عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.