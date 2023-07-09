أكثر من 222 ألف حاج يتوافدون على المدينة بعد أداء المناسك

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى نهاية يوم السبت 222 ألفا و114 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول بلغ 22 ألفا و351 حاجًا، وصل منهم 20 ألفا و328 حاجًا إلى محطة استقبال الهجرة ضمن 526 رحلة، بينما استقبل مركز حجاج البر 491 حاجًا عبر 30 رحلة، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 1532 حاجًا عبر 44 رحلة.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 102 ألف و113 حاجًا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 119 ألفا و983 حاجا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 40%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 65 ألفا و770 حاجًا.