الأولمبية تهنئ اتحاد تنس الطاولة بصدارة بطولة أفريقيا بالمغرب

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور بعد تحقيق منتخب مصر المركز الأول في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين التي أقيمت في المغرب بتحقيق 22 ميدالية متنوعه بواقع 7 ميداليات ذهب و7 ميداليات فضة و8 ميداليات برونزية

واعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاتحاد المصري لتنس الطاولة والجهاز الفني واللاعبين لإستمرار تحقيق النتائج الإيجابية في جميع البطولات على مستوى الكبار والناشئين والتي تؤكد أن هناك خطة يتم العمل بها لإستمرار تحقيق الانجازات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية

وأكد المجلس أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية