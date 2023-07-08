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السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدوري للموسم الجديد

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يعقد مسئولو اتحاد الكرة، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدوري في الموسم الجديد غدًا الأحد في تمام الساعة 7 مساء في العاصمة الإدارية الجديدة. 
وبوفر مسئولو اتحاد الكرة أتوبيسين في الخامسة مساء نفس اليوم لنقل الإعلاميين والصحفيين من نقطتين الأولى في 6 أكتوبر والثانية أمام مقر اتحاد الكرة في  وسط البلد. 
واقترب دوري الموسم الجاري علي الانتهاء، لذلك سيعلن اتحاد الكرة ورابطة الاندية عن كافة تفاصيل الموسم الجديد من الدوري.

اتحاد ااكرة - مؤتمر صحفي اعلان تفاصيل الدوري الجديد