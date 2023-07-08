غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدوري للموسم الجديد

يعقد مسئولو اتحاد الكرة، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدوري في الموسم الجديد غدًا الأحد في تمام الساعة 7 مساء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبوفر مسئولو اتحاد الكرة أتوبيسين في الخامسة مساء نفس اليوم لنقل الإعلاميين والصحفيين من نقطتين الأولى في 6 أكتوبر والثانية أمام مقر اتحاد الكرة في وسط البلد.

واقترب دوري الموسم الجاري علي الانتهاء، لذلك سيعلن اتحاد الكرة ورابطة الاندية عن كافة تفاصيل الموسم الجديد من الدوري.