يعقد مسئولو اتحاد الكرة، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدوري في الموسم الجديد غدًا الأحد في تمام الساعة 7 مساء في العاصمة الإدارية الجديدة.
وبوفر مسئولو اتحاد الكرة أتوبيسين في الخامسة مساء نفس اليوم لنقل الإعلاميين والصحفيين من نقطتين الأولى في 6 أكتوبر والثانية أمام مقر اتحاد الكرة في وسط البلد.
واقترب دوري الموسم الجاري علي الانتهاء، لذلك سيعلن اتحاد الكرة ورابطة الاندية عن كافة تفاصيل الموسم الجديد من الدوري.
البوابة سبورت
غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدوري للموسم الجديد
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يعقد مسئولو اتحاد الكرة، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدوري في الموسم الجديد غدًا الأحد في تمام الساعة 7 مساء في العاصمة الإدارية الجديدة.
يعقد مسئولو اتحاد الكرة، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدوري في الموسم الجديد غدًا الأحد في تمام الساعة 7 مساء في العاصمة الإدارية الجديدة.