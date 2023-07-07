نهائي أمم أفريقيا .. فيتوريا يساند المنتخب الأوليمبي أمام المغرب

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، متابعة نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، والتي تجمع بين الفراعنة الشباب والمغرب غدا السبت في الحادية عشر مساء.

يأتى ذلك ضمن خطة البرتغالي لتطوير المهارات الرياضية في الكرة المصرية، ومتابعة العناصر الشابة الموهوبة لضمها لصفوف المنتخب الأول.

من جانبه أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة الغد أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.



كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.