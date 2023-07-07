أسطورة الفارس والبطل على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "أسطورة الفارس والبطل" التابع لشريحة بيت ثقافة القباري المسرحية، على مدار ثلاثة أيام، ضمن موسم المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور الأحداث في إطار فلسفي حول الصراع بين الخير والشر، ما بين بطل فرقة فنية يدعي النجومية الزائفة ويلقى استحسان الجمهور وبين النجومية الحقيقية التي تحمل القيم النبيلة.

"أسطورة الفارس والبطل" تأليف وأشعار سامح عثمان، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم ملابس داليا فخري وإسراء رجب، ألحان عبد الرحمن إبراهيم، تأليف موسيقى كريم ياسين، تصميم استعراضات محمد بلس، ماكياج غادة كمال، مساعد مخرج ياسمين غريب، ديكور وإخراج علي عثمان.

العرض أداء عيد حسن، مروان نادر، حسن قمر، نرمين نظمي، حسام العزازي، إيهاب الفخراني، مروة إبراهيم، أكرم متولي، إسراء رجب، سهيلة السماليجي، علا علي، مروة إبراهيم، هالة محمد، حبيبة أسامة، رضوى الحاروني، مصطفى عفيفي، عز الدين أيمن، رانيا فنجري، سارة إبراهيم، حسن درويش، صفاء درويش، غادة أحمد، زياد لطفي، أميرة ناجح، أشرقت محمد، عبد الرحمن يوسف، فارس محمد، السيد أيمن، ميار عبد الحليم، أحمد عادل، ضحى علي، يوسف ممدوح، عبد الرحمن أحمد.

شهد العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الناقدة د. داليا همام، م. الديكور أحمد نور الدين والمخرج أحمد البنهاوي، وقدم بإشراف فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

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