"عايدة ".. حكاية أول فيلم موسيقي مصري أنتج في 1942

يحكي فيلم عايدة، قصة ابنة المدارس الريفية التي تهوى الموسيقى والغناء، وتسمى “عايدة”، والدها محمد أفندي ناظر عزبة أمين باشا وشقيقه سليمان بك وللباشا ابنه فى فى سن عايدة هى ثريا وابن هو سامي الذى لا يريد ان يكمل تعليمه لأنه يهوى الموسيقى ولكن الباشا يريده ان يدخل مدرسة الزراعة لرعاية أرض الأسرة.

جمع حب الموسيقى بين عايدة وسامي، وتلتحق عايدة بمعهد الموسيقى بمساعدة سليمان بك وترعاها بالمعهد الناظرة والضابطة لصلتها بالباشا، وفى حفل عيد ميلاد ثريا ابنة الباشا يصرح سامي لعايدة بحبه ويطلب منها الزواج ويعترض الباشا ويتهم عايدة بإستغلال عطفه عليها والإيقاع بإبنه فى شباكها،و يقدم المعهد فى حفل التخرج أوبرا عايدة ويحضر الوزير الحفل وبجواره امين باشا وفى نهاية الحفل يقدم سليمان بك أبطال الأوبرا للوزير وهم سامي وعايدة ويدعوا الوزير لحضور حفل زفاف عايدة وسامي ويتورط الباشا للمره الثانيه ويضطر للموافقة مرغمًا.

الفيلم من إخراج أحمد بدرخان واشترك في التأليف عبد الوارث عسر، فتوح نشاطي وعباس يونس

قام بأداء الأدوار: أم كلثوم، إبراهيم حمودة، سليمان نجيب، عباس فارس، عبد الوارث عسر، نجمة إبراهيم، ماري منيب، آمال زايد، حسن كامل، سامية فهمي.

قدمت كوكب الشرق في هذا الفيلم مجموعة اغاني أهمها أوبرا عايدة و التي كانت تعتبر في ذلك الوقت فكرة جديدة وطفرة في عالم الموسيقى الشرقية، كتب كلمات أوبرا عايدة الشاعر أحمد رامي، وصاغ الالحان الموسيقار محمد القصبجي بالاشتراك مع الموسيقار رياض السنباطي، وقام بالتوزيع الموسيقي ورئاسة الأوركسترا عزيز صادق وإبراهيم حجاج.