معركة جديدة بين مبابي وباريس سان جيرمان

كشفت بعض التقارير الفرنسية، عن الشروط التى وضعها رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى من أجل التخلى عن خدمات نجم الفريق كيليان مبابى فى الصيف الجارى.

ذكرت شبكة "RMC" أن صفقة انتقال مبابي، يجب أن تتم برضا الطرفين، اللاعب والإدارة الباريسية التى تضع شروطها.

وأكدت أن القطرى ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، يستهدف بيع اللاعب مقابل 200 مليون يورو.

وأوضحت أن هذا المبلغ يوازي ما سيتقاضاه النجم الفرنسي في موسمه الأخير بعقده مع سان جيرمان.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ سيكون عقبة أمام مسؤولي ريال مدريد، إذا أرادوا شراء مبابي خلال الأسابيع المقبلة، لافتة إلى أن النادي الملكي، ضخ استثمارات ضخمة خلال الأشهر الأخيرة، قيمتها 900 مليون دولار في ملعبه الجديد.

وذكرت الشبكة الفرنسية "صفقة كيليان مبابي ستتطلب تضحية مالية، وسنرى من سيقدر عليها".

