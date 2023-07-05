المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 300 شاب وفتاة.. شاهد

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعى لعدد 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية بالتعاون مع رجال الأعمال وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية ومحافظى الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة وعدد من رؤساء الجامعات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى دعم المجتمع المدنى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وخلال الأحتفال نقل اللواء أركان حرب وليد حمودة قائد المنطقة الشمالية العسكرية تحية وتهنئة الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا أن الحفل يعكس المسئولية المجتمعية التى تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى بمختلف فئاته.

وتضمنت الفعاليات تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية وكذا هدايا مادية لتخفيف الأعباءعن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأسرهم كما تم تنفيذ عدد من الفقرات الفنية والترفيهية بمشاركة الموسيقات العسكرية.

من جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى.