في عددها الجديد.. "مسرحنا" تحتفي بإبداعات أبو العلا السلاموني

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الجديد من الإصدار الالكتروني لجريدة "مسرحنا"، "826 "، وهو عدد خاص عن الكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

خصص العدد ملفا كاملا للكاتب المسرحي الكبير الراحل أبو العلا السلاموني استهل بكلمات الرثاء لوزارة الثقافة والنقابات الفنية منها نقابة المهن التمثيلية واتحاد كتاب مصر وقطاع شئون الانتاج الثقافي والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وكذلك الهيئات الدولية والعربية ومن بينها الهيئة العربية للمسرح، والمهرجانات المسرحية المختلفة منها المهرجان القومي للمسرح المصري وشرم الشيخ للمسرح الشبابي وغيرها.

ضم العدد تحقيقا تحدث فيه كبار المسرحيين المصريين عن مسرح أبو العلا السلاموني ومواقفه ككاتب منحاز لقضايا الناس عبر شكل شعبي للمسرح.

كما نشرت مسرحنا حوارا أجراه السلاموني بمناسبة تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري منذ فترة حاوره فيه أحمد الشريف وحمل الحوار عنوان مقولة السلاموني "النص المسرحي عقل العملية المسرحية"، ومقالا للكاتب عيد عبد الحليم بعنوان "محمد أبو العلا السلاموني.. عاشق المسرح الشعبي".

احتوى العدد على دراسة للناقد ورئيس تحرير الجريدة محمد الروبي بعنوان "مسرح أبو العلا السلاموني .. متعدد الشكل موحد الهدف" وقدم الكاتب والناقد أحمد الشريف ملفا لآراء محمد أبو العلا السلاموني حول قضايا المسرح

في باب "نوافذ" قدم الكاتب والمترجم أحمد عبد الفتاح ترجمة للجزء الأول من كتاب "الكتابة الدرامية في أواخر عصر ما بعد الحداثة" تأليف ويليام بيل ورزين، كما استكمل د. سيد علي إسماعيل مذكرات نجيب الريحاني الحقيقية والمجهولة الجزء الثامن عشر، بعنوان "نهاية المذكرات".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي ويترأس مجلس إدارتها المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب ابراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.