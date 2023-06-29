وكيل الصحة بمطروح يتفقد المستشفى العام ويهنئ المرضى بمناسبة عيد الأضحى.. صور

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستشفى مطروح العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

جاء ذلك استمراراً للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح، تزامنا مع رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية.

وحرص "سالم" على تفقد قسم الغسيل الكلوى ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الكلى وتوافر المستلزمات، وقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمرضى الكلى واستمع إلى مقترحاتهم لتقديم كافة الرعاية الطبية ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، مشددا على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية للمرضى والتعامل الجيد مع المرافقين للحالات موجها لنائب مدير المستشفى والطاقم الطبى بببذل الجهد والتفانى فى العمل من أجل تقديم كافة الرعاية لمرضى الكلى.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والمعمل متابعا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ، وتابع أعمال النظافة والتطهير بغرف الكشف والجراحات بالاستقبال مشددا على مسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى.

وتفقد "سالم" بنك الدم التخزينى بالمستشفى للتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته، كما استمع سيادته لبعض مرافقي الحالات اثناء المرور للإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة وأكد علي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وهنأ نائب مدير المستشفى وجميع العاملين بالمستشفى العام بعيد الأضحى المبارك متمنيا لهم ولأسرهم دوام الصحة والعافية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

رافق وكيل الوزارة أثناء المرور على المستشفى الدكتورة مروة مصطفى وكيل المستشفى، والدكتور إسلام عوف نائب مدير المستشفى، والدكتورة حنان سمير عضو الطب العلاجى، والدكتور أحمد حسن عضو المكتب الفنى، والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بالمديرية، وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية.

وكيل صحة مطروح يتفقد المستشفى العام ويقدم التهنئة للمرضى

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