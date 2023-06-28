عيدية النجوم.. أغنيات جديدة فى عيد الأضحى.. عمرو دياب يستعد لطرح «خلص على قلبى».. وحكيم يتألق بـ«مدلعة»

يهدى عدد من نجوم الغناء جمهورهم عيدية فى عيد الأضحى المبارك بطرح أغنية جديدة وهم الفنانون حكيم وعمرو دياب وبهاء سلطان، نرصد تفاصيل الأغانى الجديدة فى التقرير التالى:

يستعد النجم عمرو دياب لطرح أحدث أغنياته بعنوان «خلص على قلبى»، وطرح دياب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا البوستر الدعائى للأغنية التى ستصدر بالتزامن مع عيد الأضحى.

وآخر أغنيات عمرو دياب، كانت أغنية «الحفلة»، والتى تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعى، لعدة أيام بعد طرحها مباشرة.

وأغنية الحفلة لـ عمرو دياب، من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ويطرح الفنان حكيم يوم حفله المقرر إقامته فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك بالساحل الشمالى أغنية «مدلعة» كلمات الراحل أيمن الطويل، ألحان علاء غنيم، توزيع طارق مدكور أولى أغنيات ألبومه الجديد الكبير الذى يضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بشكل سنجل خلال شهور الصيف.

شارك حكيم فى احتفالية عيد الفطر المبارك، فى مركز المنارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم حكيم أغنية "يا حلاوة العيد" وتقول كلماتها: «فرحة عيد فرحة عيد يا حلاوة العيد هنا فى بلادنا مع حبايبنا الفرحة تزيد، حلو العيد حلو العيد شوارعنا بتحضن فى ولادنا ويقابلوها بلبس جديد».

وشارك فى الاحتفالية عدد من النجوم منهم حمادة هلال ومينا عطا ورنا سماحة وهلا رشدى وأحمد زاهر وابنته منى، بحضور أسر شهداء ومصابى العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة.

ويستعد المطرب بهاء سلطان، لطرح أحدث أغانيه، والتى تحمل اسم «الجو ولع»، خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وطرح بهاء سلطان، مؤخرا أغنيته الجديدة من ألبوم «سجارة»، والتى تحمل اسم «كدابة»، والذى يعد آخر تعاون يجمعه بالمنتج نصر محروس، وذلك عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب».

الأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «اكفينا من شرها وإحمينا من غدرها.. فاكرينها ملك إيدينا عمالة تلعب بينا.. تاخدنا وتودينا وغرقنا آه فى بحرها.. كدابة كدابة كدابة.. وقلابة ودايما لما بتيجى بتيجى على غلابة الحب فيها بتمن».

وكان بهاء سلطان، قدم مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم «المطاريد»، والتى تحمل اسم «براحة يا شيخة»، وهى من كلمات منه عدلى القيعى، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر هانى محروس، والكليب من إخراج ياسر سامى.