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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنصورة تتصدر جامعات مصر بـ9 جوائز من الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022

جانب من الإعلان عن
جانب من الإعلان عن الجوائز
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أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، منذ قليل، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

وتصدر علماء جامعة المنصورة الفائزون بالجوائز، فيما حصلت على 9 جوائز، وجاءت جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصول كليهما على 7 جوائز، ويليهم جامعة الزقازيق في المركز الثالث والتي حصلت على 5 جوائز، ثم جامعة الأزهر حيث حصلت على 4 جوائز، ثم جامعة طنطا وحصلت على 3 جوائز.

ومن جانبه هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة، مؤكدا ن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم مهم ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة، وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء.

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أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور شريف يوسف خاطر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصورة جامعة المنصورة