اليوم ..طقس حار نهارا على القاهرة والوجة البحري والعظمى 35 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة علي كافة الأنحاء.

ويشهد الأحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، و نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري35 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال 38 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة .