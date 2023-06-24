الانتهاء من تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة لاستكمال أداء مناسك الحج

انتهت بعثة حج القرعة من تفويج حجاج القرعة واكتمال وصول جميع الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لإستكمال أداء مناسك الحج ، وذلك بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة وفور وصول الحجاج إلى مكة تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.



كما يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة ، من خلال غرفة عمليات مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة.



وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والأهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.