ذهبيتان وفضية وبرونزية لمصر بمنافسات اليوم الثالث ببطولة سباحة الزعانف

نجح منتخبنا الوطني لناشئي السباحة بالزعانف في حصد 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية في إطار منافسات اليوم الثالث النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

توج محمد هاني ابو العينين لاعب منتخبنا الوطني للسباحة بالزعانف بالميدالية الذهبية لسباق 50 م زعانف مزدوجة عقب تحقيقه لزمن قدره 00:19:68 ثانية فيما احتل لاعب الاتحاد الدولي ديمتري بالابان المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية ، وجاء المجري ريجو وروم في المركز الثالث ، واحتل لاعب منتخبنا الوطني زياد محمد المركز السادس.

كما توج الفريق المصري المكون من طارق حسن وإبراهيم يوسف وأحمد عوض وعمر الكسار بالميدالية الذهبية لسباق التتابع 4*200م مونو بنين عقب تحقيقه زمن قدره 05:50:64 دقيقة ،وجاء المنتخب اليوناني في المركز الثاني والمنتخب الكولومبي في المركز الثالث.

وحصد طارق حسن فضية سباق 50م مونو بنين عقب تحقيقه لزمن قدره 00:16:39 ثانية ، وحصد لاعب الاتحاد الدولي ايجور إيجوروف الميدالية الذهبية ، فيما جاء الألماني نيكلاس لوسنير في المركز الثالث.

وحصد الفريق المصري المكون من غادة خليل ومنة الله محمد وجودي رضا وريناد تأمر الميدالية البرونزية لسباق التتابع 4*200م مونو بنات عقب تحقيق زمن قدره 06:27:69 دقيقة ،وجاء المنتخب اليوناني في المركز الأول والمنتخب الايطالي في المركز الثاني.

وبميداليات اليوم ترفع مصر رصيدها لـ 11 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات ، و4 فضيات ، و 4 برونزيات.

تضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للبنين ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 سباقات تتابع مقسمة الى تتابعين للبنين ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.

ويشارك في بطولتي العالم للناشئين والاساتذة أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من مختلف قارات العالم.