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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عروض الباليه الكلاسيكي والرقص المعاصر على مسرح البيت الروسي بالإسكندرية

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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فى إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر وروسيا، أقام البيت الروسى بالإسكندرية بإدارة القنصل بافيل كيديسوك حفلا لمدرسة استوديو الباليه "أنا بافلوفا" بإشراف المدربة الروسية يوليا زويفا والمساعدة ندى الكاتب .

وتضمن الحفل سبعة عشر عرضًا للباليه الكلاسيكي والرقص الروسى والمعاصر قدمها مائة وثلاثون طالبا بالاستوديو تتراوح أعمارهم من 5 : 17 عاما, وتميزت العروض بالمهارة العالية فى الأداء وتنوع الأزياء الكلاسيكية والروسية التي صممتها الفنانة علا جعفر .

وقال القنصل الروسي بافيل كيديسوك، إن البيت الروسى بالإسكندرية يقيم هذا الحفل بصفة دورية كل عام كون فن الباليه يسهم فى ترسيخ الروابط الفنية والثقافية بين الشعبين المصرى والروسى الذان تجمعهما علاقات تاريخية متينة, لافتا أن المصريين يعشقون الفنون الروسية وبخاصة فن الباليه .

وفى ختام الحفل، الذى حضره لفيف من المهتمين بفن الباليه والجالية الروسية بالإسكندرية تم إطلاق مجموعة الإلعاب النارية التى أنارت سماء الإسكندرية.

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