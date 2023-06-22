رئيس الوزراء الأرميني: اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان سيتم الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الخميس، أن اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان سيعقد الأسبوع المقبل.

وقال باشينيان -في اجتماع مجلس الوزراء اليوم- "إنه من المقرر أن يلتق وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان الأسبوع المقبل، حيث عرضت أرمينيا عقد جلسة للجنة ترسيم الحدود بين البلدين، وهناك اتفاق مبدئي بشأن ذلك"... بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.

كما أعرب عن استعداد أرمينيا لفتح ممرات النقل والتجارة في أسرع وقت ممكن، وفقا لمبادئ احترام السيادة والمعاملة بالمثل.

يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما في 22 فبراير الماضي يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.