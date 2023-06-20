"التعليم": لن يحدث أي تغيير على جدول امتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن جدول الامتحانات للثانوية العامة معلن منذ أكثر من شهرين، ولن يحدث عليه أي تغيير، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بتحديد إجازة العيد من الثلاثاء وحتى الإثنين لا يسري على امتحانات الثانوية العامة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الجدول يتم وضعه بشكل معين وتباعد بين الأيام لتوفير وقت كافٍ للطلبة للمراجعة، منوهًا بأن يوم الأحد القادم آخر امتحان للثانوية العامة قبل العيد، ويتم استئناف الامتحانات بعد العيد يوم الأحد التالي.



وأكد أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى، لكن تم رصد ورقة أسئلة لامتحان اللغة الفرنسية الساعة 8 صباحًا، ومع انطلاق الامتحان في التاسعة صباحًا تم التأكيد أن الأسئلة المتداولة ليست لها علاقة بامتحان اليوم، وإنما تخص العام الماضي.