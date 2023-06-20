ads
الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بنشر مقطع فيديو تمثيلي ادعاء سرقة عبر إنستجرام

مقطع فيديو تمثيلى
مقطع فيديو تمثيلى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة قيام شخصين بمطروح بنشر مقطع فيديو تمثيلى إدعاء سرقة وضبط مرتكبى الواقعة
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبصحبته (نجله سن 9) يتضرر من قيام (شخصين - مقيمين بدائرة القسم) بعمل مقطع فيديو تمثيلى (إدعاء سرقة) لنجله بقصد الحصول على مشاهدات ونشر المقطع المصور على مواقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شخصين بمطروح مقطع فيديو مقطع فيديو تمثيلى