تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية.. وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة المركز كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" - مُقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه وإمتناع الأخير عن سداد ديونه فعقد العزم على إستدراجه لإرغامه على إعادة مستحقاته وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمان الآخران وقاموا بإقتياده لمسكن أحدهم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته داخل مركبة "تروسيكل" ملك أحدهم وتخلصوا منـها بإلقائها بمكان العثور ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبة "التروسيكل المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.