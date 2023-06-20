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الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ولي العهد الكويتي: أمامنا مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح

ولي العهد الكويتي
ولي العهد الكويتي
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قال مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الكويتي، إن البلاد أمام مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت.

وأضاف ولي العهد الكويتي في كلمته أمام مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، نقلتها فضائية “سكاي نيوز عربية”، أنه لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت في صراعات وتصفية حسابات وافتعال الأزمات.

ووجه ولي العهد الكويتي، أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البنّاء مع الحكومة.

كما استطرد: "لن نسمح باختلاط الصلاحيات ونثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب، ولكن لا مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات".

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