الصفقات التبادلية على طاولة فيوتشر بالميركاتو الصيفي

أكد مصدر بنادي فيوتشر، أن إدارة النادي ستدرس إبرام صفقات تبادلية مع الأهلي والزمالك وذلك للاستفادة من رحيل أي لاعب بالفريق، وضم لاعب مميز بدلا منه .

وأضاف المصدر للبوابة نيوز مساء اليوم الأحد، أنه سيتم مناقشة كل العروض التى ستأتي للاعبي فيوتشر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ثم سيتم الرد عليها بالموافقة أو الرفض أو دخولها في الصفقات التبادلية كحل من الحلول .

ويهتم الأهلي والزمالك بضم أكثر من لاعب من فريق فيوتشر وأبرزهم، محمد رضا، ومحمود مرعي وعمر كمال عبدالواحد وناصر ماهر وغنام محمد وأحمد رفعت ومهند لاشين .

ويواصل فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم 24 من شهر يونيو الجاري، وذلك في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان فريق فيوتشر قد توج بكأس الرابطة في أول نسخة لها الموسم الماضي وذلك على حساب غزل المحلة في المباراة النهائية، ويرغب الفريق في تكرار نفس الأمر هذا الموسم والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وخاض فريق فيوتشر لقاء ودى مؤخرا مع الهلال الليبي على ملعب السلام وحقق فيه الفوز بهدف للاشئ، وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي الهامة.

يذكر أن فيوتشر يأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز حاليا وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة.