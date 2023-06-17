تصريحات صادمة لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني عن أوضاع بلاده.. مالك عقار: الوضع كارثي واستمراره يؤثر على مصر.. الخرطوم أصبحت سوداء وقوات الدعم احتلت المنازل.. ومبادرات الحل هدفها احتلال البلاد

السبت 17/يونيو/2023 - 03:31 م

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إنه إذا انهار السودان في الصباح ستنهار الدول المجاورة له ليلًا، مشددا على أن الوضع في السودان كارثي، البنوك والمنازل نهبت والمواطنين قتلوا وهناك عنف غير مبرر ضد النساء، وجزء من الخرطوم فيه مواقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ومواقع أخرى تحت سيطرة الجيش، وأخرى تتبادل فيها السيطرة.

وأشار عقار، خلال جلسة نقاشية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، إلى أن الدولة المصرية لديها بنية تحتية قوية جدًا ولكن مع استمرار الأزمة السودانية يمكن أن تتأثر.

وشدد على أن الخرطوم تعرضت لدمار كامل، وتحولت لمناطق سوداء بسبب القصف، وقوات الدعم السريع احتلت منازل المواطنين والوضع الإنساني كارثي، مشيرا إلى ضرورة انتهاء ووقف الحرب وذلك يكون عبر وجود جيش واحد فقط مع معالجة القضايا الإنسانية.

الوضع في السودان

وأوضح مالك عقار، أن هناك العديد من المبادرات التي تستهدف حل الأزمة السودانية، منها مبادرة الاتحاد الإفريقي والسودان لم يكن طرف فيها لأن عضويته متعلقة، وكذلك مبادرة أمريكا والسعودية ومفاوضات جدة التي توقفت ولن يكون نجاح فيها، وأخيرا مبادرة الإيجاد التي بها مشكلات كثيرة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرات هي احتلال السودان.

وأكد مالك عقار ضرورة إنهاء الحرب في السودان، موضحا أن نهاية الحرب تعني أن يكون للسودان جيش واحد، مشددا على أن أي انتكاسة وانهيار للسودان هو انهيار للقرن الإفريقي.