"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال فصل الصيف وتقدم نصائح للمواطنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف الذى سوف يبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق ٢١ يونيو٢٠٢٣ ويستمر لمدة ٣ أشهر، حيث إن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويمثل بهذا يوم ٢١ يونيو هو أطول نهار وأقصر ليل في هذا العام.

ويعتبر فصل الصيف من أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وأحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.. ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين خلال فصل الصيف:

-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

-ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة.

-التواجد فى أماكن جيدة التهوية.