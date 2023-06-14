هجمات بمسيرات على رئاسة سلاح المدرعات بالخرطوم

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن مسيرات استهدفت المشفى الملحق بسلاح المدرعات ما أدى لسقوط أطباء ومرضى.

و أفادت مصادر عسكرية سودانية فجر الأربعاء بمقتل عدد من الضباط والجنود بهجمات بمسيرات على رئاسة سلاح المدرعات في العاصمة السودانية الخرطوم.



واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).