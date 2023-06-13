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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الدوري الإنجليزي: صلاح ملك أهداف المباريات الافتتاحية

محمد صلاح
محمد صلاح
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حذرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من أهداف الدولي المصري محمد صلاح، قبل بداية الموسم الجديد 2024/2023.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي، بيانا عبر الموقع الرسمي، أشارت فيه إلى قدرات الملك المصري في تسجيل أهداف رائعة في المبارايات الافتتاحية.

ومن المقرر إقامة قرعة مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد، يوم الخميس المقبل، ونجح صلاح في تسجيل 8 أهداف في الجولة الأولى في 6 نسخ مختلفة من البريميرليج.

ويتشارك صلاح في الرقم القياسي في قائمة اللاعبين المسجلين في المباريات الأولى مع آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني، ويمكنه الانفراد بصدارة هدافي المباريات الافتتاحية حال تسجيله في المباراة المقبلة بالنسخة الجديدة.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح آلان شيرر فرانك لامبارد واين روني