نفوق 4 أبقار في حريق بحظيرة بواحة الخارجة في الوادي الجديد

تسبب حريق شب في حظيرة ماشية، مساء اليوم الإثنين، في نفوق 4 أبقار و25 دجاجة بإحدى قرى مركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق في حظيرة ماشية بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة.

تبين نشوب حريق حظيرة ماشية بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة على طريق أسيوط - الخارجة وتسبب الحريق في نفوق 4 أبقار و 25 دجاجة واحتراق أجزاء من الحظيرة دون خسائر بشرية.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب للمناطق المجاورة وحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.