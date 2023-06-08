الأهلي السعودي يغري رياض محرز براتب ضخم

يكثف نادي أهلي جدة السعودي، محاولاته لإقناع النجم الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لضمه لصفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الأهلي السعودي قدم عرضًا مغريًا للحصول على خدمات رياض محرز في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد عودة الفريق لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين بعد عام من هبوطه إلى دوري يلو السعودي.

وتسعى إدارة أهلي جدة، لإبرام العديد من الصفقات العالمية خلال هذا الصيف، من أجل عودة الفريق لمكانه المعتاد والطبيعي في المنافسة على لقب دوري روشن.

ووفقا للصحفي التركي «أكرم كونور»، الخبير في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، فإن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضًا رسميًا إلى رياض محرز، براتب سنوي يصل إلى 30 مليون دولار في حالة موافقته على الانضمام لصفوف الإمبراطور.

وسافر وفد رسمي من أهلي جدة إلى إنجلترا في الأيام الماضية للتفاوض الرسمي مع الجناح الجزائري وإقناعه بالعرض المقدم، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق رسمي حتى الآن بين الطرفين.

وسجل محرز مع مانشستر سيتي 15 هدفًا خلال الموسم المنقضي، وذلك في جميع المسابقات التي شارك بها مع الفريق الإنجليزي بالإضافة إلى صناعته 13 هدفًا آخرين.

ويرتبط رياض محرز بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2025، ويعد أحد الأوراق الرابحة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي يستعد رفقة فريقه لخوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل.