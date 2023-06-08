طقس غير مستقر والأتربة تغطي محافظة الوادي الجديد (صور)

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، حالة من الطقس غير المستقر، وظهور سحب كثيفة في سماء المحافظة، حجبت أشعة الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك، وسط حالة من الطقس غير المستقر على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تجتاح البلاد في الأيام الحالية، مع ارتفاع كبير في درجات حرارة الطقس، في الوقت الذي شهدت بعض المحافظات، اليوم هطول أمطار.

كما تعرضت محافظة الوادي الجديد، أمس لموجة من الطقس السيئ وهبوب الرياح الشديدة والتى تسببت في تكوين سحب كثيفة من الأتربة التي غطت سماء المحافظة وتسببت في انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

من جانبه قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة سوء الأحوال الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار، يصاحبها عواصف ترابية وارتفاع درجات الحرارة وسحب رعدية.

كما وجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، وكلف الإدارة العامة للمرور بإيقاف حركة المرور على الطرق السريعة طبقًا لحالة الطقس، مناشدا المواطنين توخى الحذر، وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أخطار موجة الطقس السيئ خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث فضلًا عن تلقي شكاوى أو بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.

ولفت إلى التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن في هذا الشأن مشيرًا إلى تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات (المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز) وغيرها فضلًا عن تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

وناشد محافظ الوادى الجديد جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية وتقليل الانتقالات على الطرق السريعة إلا للضرورة القصوى، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

عواصف ترابية وطقس سيء بالوادي الجديد (1)

عواصف ترابية وطقس سيء بالوادي الجديد (2)

عواصف ترابية وطقس سيء بالوادي الجديد (3)

عواصف ترابية وطقس سيء بالوادي الجديد (4)

عواصف ترابية وطقس سيء بالوادي الجديد (5)

عواصف ترابية وطقس سيء بالوادي الجديد (6)