جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون منزل أسير في «رام الله» ويثبتون المُتفجرات تمهيدًا لنسفه

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الأربعاء، منزل الأسير الفلسطيني إسلام فروخ، الموجود في مبنى مكون من ثلاثة طوابق، في قلب مدينة "رام الله"، وباشروا في تثبيت المتفجرات تمهيدا لنسفه.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين الذين تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لمنطقة "رام الله التحتا" - قلب رام الله - ما أسفر عن إصابة العشرات بالرصاص وبالاختناق، فيما تحولت المنطقة إلى ما يشبه "ساحة حرب" وسط سماع دوي إطلاق الرصاص.

وقالت مصادر طبية فلسطينية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هناك 6 إصابات بالرصاص حتى اللحظة، أحدها بالرصاص الحي في الخاصرة، واثنتان في الفخذ والقدم إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها فوق المنازل في المنطقة المقتحمة، وأغلقت المنطقة تماما، لمنع الشبان الفلسطينيين من الوصول إليها.