ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون منزل أسير في «رام الله» ويثبتون المُتفجرات تمهيدًا لنسفه

الأسير الفلسطيني
الأسير الفلسطيني إسلام فروخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الأربعاء، منزل الأسير الفلسطيني إسلام فروخ، الموجود في مبنى مكون من ثلاثة طوابق، في قلب مدينة "رام الله"، وباشروا في تثبيت المتفجرات تمهيدا لنسفه. 

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين الذين تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لمنطقة "رام الله التحتا" - قلب رام الله - ما أسفر عن إصابة العشرات بالرصاص وبالاختناق، فيما تحولت المنطقة إلى ما يشبه "ساحة حرب" وسط سماع دوي إطلاق الرصاص. 

وقالت مصادر طبية فلسطينية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هناك 6 إصابات بالرصاص حتى اللحظة، أحدها بالرصاص الحي في الخاصرة، واثنتان في الفخذ والقدم إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها فوق المنازل في المنطقة المقتحمة، وأغلقت المنطقة تماما، لمنع الشبان الفلسطينيين من الوصول إليها.

قوات الاحتلال فلسطين اقتحام منزل الأسير الفلسطيني إسلام فروخ