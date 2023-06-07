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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمين "التعاون الخليجي" يُؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع ماليزيا في جميع المجالات

جاسم محمد البديوي
جاسم محمد البديوي
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون وماليزيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض بسفير ماليزيا لدى السعودية داتوك وان زايدي؛ حيث نوه البديوي بالاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والاستثماري الموقعة بين مجلس التعاون وماليزيا في عام 2011، والتي تضمنت إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وجرى - خلال اللقاء - مناقشة تعزيز الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان، حيث تقوم ماليزيا حاليا بدور منسق الرابطة والمسئول عن العلاقات مع مجلس التعاون.

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