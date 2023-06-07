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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تدهس 3 أشخاص أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 3 أشخاص جراء اصطدام سيارة مسرعة بهم أعلى الطريق الأوسطي اتجاه أكتوبر بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي اتجاه أكتوبر بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة 3 أشخاص عبور الطريق صدمتهم سيارة مسرعة مما تسبب في إصابتهم جرى نقل المصابين إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

سيارة مسرعة تدهس 3 أشخاص الطريق الاوسطى البدرشين