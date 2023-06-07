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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد روسي من فناني سان بطرسبرج يشيد بتفرد الآثار المصرية وقلعة قايتباي

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
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أشاد وفد روسي من فناني سان بطرسبرج بجمال وتفرد الآثار المصرية وقلعة قايتباي التاريخية التي تعد أقدم المعالم الإسلامية في مصر والعالم العربي.

وأبدى أعضاء الوفد الروسي إعجابهم بتفرد إطلالة قلعة قايتباي المميزة على البحر المتوسط.

وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية محمد متولي، في تصريح، أن الوفد الروسي قام بزيارة القلعة والتعرف على معالمها الأثرية، واستمتع بإطلالتها المميزة على ساحل البحر المتوسط، واستمع إلى عرض مفصل عن تاريخ القلعة ومعالمها المختلفة، كما التقط أعضاء الوفد من فناني روسيا صورا بين جنبات قلعة قايتباي التاريخية.

ويجري الوفد الروسي زيارة إلى مدينة الإسكندرية ويتفقد معالمها التراثية والتاريخية.

فناني سان بطرسبرج الاثار المصرية قلعة قايتباي