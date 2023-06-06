النيابة تتسلم التحريات حول إنهاء شاب لحياته بالهرم

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب تخلص من حياته شنقًا داخل شقته في الهرم، وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها حول الواقعة والتي تبين من خلالها أن المتوفي كان يعاني من أزمة نفسية، بسبب ضغوطات الحياة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء أسرته لسؤالهم حول الحادث.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة عمليات النجدة، يؤكد العثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب شاب وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقا بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.