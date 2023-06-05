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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: 250 قتيلًا من قوات كييف على جبهة يوجنو دونيتسك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن متحدث الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن خسائر قوات كييف على جبهة يوجنو دونيتسك وجراء الأعمال الاحترافية والكفؤة لمجموعات "فوستوك" فاقت الـ 250 فردا و16 دبابة وغيرها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال كوناشينكوف في بيان صحفي: "تضمّنت خسائر قوات كييف 3 عربات مشاة قتالية و21 عربة مصفحة".

وأكد كوناشينكوف أن "العدو لم يتمكن من تحقيق مهامه".

كما أعلن كوناشينكوف عن إحباط هجوم واسع النطاق شنّته القوات الأوكرانية على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك.

وقال: "في صباح يوم 4 يونيو، شنّ العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك، قام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".

الدفاع الروسية 250 قتيلا قوات كييف يوجنو دونيتسك