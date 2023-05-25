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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"بحوث الصحراء" يوزع 120 كبشا من سلالة الأغنام البرقي على مربي الثروة الحيوانية بمطروح

الكباش البرقي
الكباش البرقي
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نظم مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد " صباح اليوم، احتفالية توزيع الكباش البرقي بمطروح وذلك لتحسين والحفاظ على سلالة الاغنام البرقي المحسنة بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح والمهندس احمد يوسف مدير مديرية الزراعة والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح ومربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وقال المهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء ومدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " الايفاد " أن أهداف المشروع هو الحفاظ على سلالة الاغنام البرقي وتحسينها حيث تشتهر بها محافظة مطروح وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية بمناطق عمل المشروع من مدينة الضبعة حتى السلوم.

وأشار "الامير" إلى أن المشروع قام على تنشئة ورعاية وتجهيز عدد 120 كبش برقي من خلال اختيار السلالات النقية وتقديم التحصينات والادوية البيطرية وبالإضافة الى الاشتراك في صندوق التامين على الماشية بمطروح.

وأضاف أن المركز والمشروع لا يألوان جهدا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للمربين مع تذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربين سواء بيطرية وعلاجية وذلك بجميع قرى ونجوع منطقة عمل المشروع للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبهم، وجه المربين والمستفيدين من المشروع الشكر للقيادة السياسية ولوزير الزراعة على الاهتمام بمزارعي ومربي الثروة الحيوانية بالصحراء الغربية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم من خلال مشروعات الوزارة.

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مطروح التنمية المستدامة التحصينات