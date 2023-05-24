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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء محاكمة المتهم بقتل زوجته بعد 48 ساعة من زفافهما بطنطا

مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا
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بدأت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثالثة"، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته في قرية نفيا مركز طنطا، خلال عيد الفطر الماضي، بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور أسرة الضحية والجاني ودفاع الطرفين.

وكان المتهم، قد وصل إلى قاعة محكمة جنايات طنطا، في حراسة أمنية مشددة، لبدء أولى جلسات المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بعروس طنطا، والمتهم فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
 وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة عروس لم يمضي على زواجها 48 ساعة تدعى "آية . ح .ا"، داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها " محمد. ا، 29 عاماً"، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

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