وزير التجارة يكشف عن حجم الاستثمارات المصرية في عمان.. فيديو

قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان خلال عام 2022، بلغ مليارا و80 مليون دولار مقارنة بـ651 مليون دولار عام 2021 بزيادة مقدارها 66%، منوها بأن الاستثمارات المصرية فى سلطنة عمان بلغت 860 مليون دولار مستثمرة فى 142 مشروعا عاما فى مجالات السياحة والاستثمار والبنية التحتية.

جاء ذلك فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى العمانى، على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى مصر بحضور ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية العمانى سلطان بن سالم الحبسى، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى قيس بن محمد بن موسى اليوسف.