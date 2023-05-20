اليوم.. طقس حار نهارا وأمطار خفيفة ليلا على السواحل الغربية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد د ومائل للدفء على السواحل الشمالية وطقس لطيف في اول الليل ومائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب باقى الانحاء.

ويشهد اليوم السبت شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك فرص ضعيفة لامطار خفيفة ليلا على مناطق من اقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 والصغري 18 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 ،وعلى شمال الصعيد 31 والصغري 20 ، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23 درجة .