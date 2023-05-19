هالة صدقي: "منة فضالى أكتر واحدة صعبت عليا فىي جعفر العمدة"

تناولت الاعلامية رضوى الشربينى، خلال حلقتها من برنامج "هي وبس"، المذاع على شاشة قناة cbc سفرة، قضية تعدد الزوجات فى المجتمع ومدى قابلية الزوجة بهذا الوضع، وعن الضرر الذى تتعرض له بهذه التجربة، مستشهدة بمسلسل "جعفر العمدة" للفنان محمد رمضان، والذى حقق نجاح جماهيرى كبير بالوطن العربى فى الموسم الرمضانى، وهل يمكن ان يتحول المسلسل لنماذج حقيقية فى المجتمع، وخاصة موافقة الأم على تعدد زوجات ابنها.



وأوضحت الفنانة هالة صدقى، فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية رضوى الشربينى، أن المجتمع به العديد من الأمهات التى تقبل زواج ابنها من اكثر من زوجة قائلة :" مدام ابنها مبسوط يبقى فين المشكلة وحتى صفصف كانت رافضة تعدد زواج ابنها جعفر وشاهدت ذلك فى الواقع ".



وأضافت "صدقى"، أنه ليس من العدل أن يحب الزوج جميع زوجاته ولكنه يحب نفسه فقط، مشددة على ان المسلسل يحمل مدى قسوة الزوج فى أن تكون زوجاته مجرد اسم فى جدول، لافتة الى أن شخصية نرجس التى قدمتها الفنانة منة فضالى كانت الاكثر ألما لها، لأنها كانت تشعر بالضياع وعدم قيمتها، لافتة إلى أنها كانت ضد قرار ابنها جعفر بالتعدد لأنه يجلب له الغم والنكد ونصحته بالاعتدال عن قراره والتركيز على الانجاب.



وأشارت الفنانة هالة صدقى خلال مداخلتها مع الاعلامية رضوى الشربينى فى برنامج "انتى وبس"، أنها تلقت العديد من ردود الأفعال الغريبة من الجمهور، واكتشفت تأثر الأطفال وحتى رجال الأعمال بها وحفظ السيناريو لها، مضيفة :" انا اكتشفت واحدة بتغنى مهرجانات بصوت صفصف ولاقتنى بغنى من غير ما أقصد".