استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم

على الرغم من توقع اتفاق التهدئة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم، في ظل استمرار القصف بالطيران على مراكز تدريب الدعم السريع.

كما شن الجيش السوداني غارات على مواقع وتمركزات ومراكز تدريب قوات الدعم السريع، في ظل استخدام قوات الدعم السريع للمضادات الأرضية.

وكانت مباحثات مدينة جدة قد انتهت على التوقيع على اتفاق يضمن التهدئة بين الجانبين لحين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من المدنيين في مناطق الاشتباكات، إلا أن ذلك الاتفاق لم يتمخض عن توقف تام للاشتباكات بين الجانبين.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قدرت أعداد المواطنين السودانيين المتضررين بـ 25 مليون مواطن من النازحين للولايات السودانية المختلفة جراء الاشتباكات التي جرت بين الجيش والدعم السريع.