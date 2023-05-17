غدا.. حفل اطلاق الطبعة العربية لكتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" بالقومي للترجمة

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل إطلاق الطبعة العربية من كتاب" الاستشراق هيمنة مستمرة.. المؤرخون الأنجلو -أمريكيون ومصر الحديثة"، وذلك في الثانية عشر ظهر غد الخميس، بمقر المركز القومي للترجمة، بحضور المؤرخ والمفكر الأمريكى بيتر جران مؤلف الكتاب، والمترجمة سحر توفيق ومراجع الكتاب، والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي.

ويقدم هذا الكتاب شرحًا لتاريخ الدراسات الأنجلو-أمريكية لمصر الحديثة، استنادًا إلى قراءة للأعمال البحثية التي كتبت خلال القرن الماضي ويحاول وضع نظرة عامة تركز على تاريخ النمط المنهجي السائد في الدراسات التي تتناول مصر منذ عصر التخصص الأكاديمي الجامعي حتى الآن أي تقريبًا منذ سنوات العقد 1890 فصاعدًا ، يهدف من ذلك أولًا أن يقدم كتابًا مفيدًا في مجاله وثانيًا أن يكون كتابًا يجذب الباحثين في الميادين الأخرى إلى دراسة بعض القضايا الرئيسية التي يمكن أن تثار هنا.