فيلم The Super Mario وفيلم Honor Among Thieves يتصدران الإيرادات العالمية

كسر فيلم The Super Mario حاجز المليار دولار إيرادات بشباك التذاكر العالمى، حيث انقسمت إيراداته العمل بين 535 مليونًا و571 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و674 مليونًا و56 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم، بإجمالى إيرادات بلغ مليار و209 ملايين و627 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

الفيلم بطولة صوتية لكريس برات الذي يقوم بدور سوبر ماريو، وجاك بلاك الذي يؤدي دور الشرير بوزر.

وفي نفس السياق، وصلت إيرادات فيلم الدراما والتشويق Honor Among Thieves إلى 203 ملايين و822 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، حيث انقسمت الإيرادات بين 92 مليونا و222 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و111 مليونا و600 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يدور الفيلم حول انطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين فى مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.

الفيلم بطولة كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج وجاستيس سميث.