وصول بعثة ريال مدريد إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي .. صور

وصلت بعثة فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

ويواجه الفريق الملكي نظيره السماوي، مساء غد الأربعاء، على ملعب الاتحاد في مهمة صعبة ستحدد الفريق المؤهل إلى نهائي البطولة الأوروبية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث أحرز هدف الريال فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36 وتعادل كيفين دي بروين في الدقيقة 67.

سافر لاعبو ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي بقائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو رودريجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو دياز.